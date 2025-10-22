Французский музей Дени Дидро ограбили через несколько часов после кражи в Лувре

Спустя несколько часов после ограбления парижского Лувра неизвестные похитили ценные экспонаты из «Дома просвещения Дени Дидро» в Лангре. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на заявление мэрии.

По данным радиостанции, ограбление произошло в ночь с 19 на 20 октября. Сотрудники музея обнаружили пропажу экспонатов и следы взлома утром в понедельник. На место сразу выехала полиция. Воры вынесли из здания несколько золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век. Другие экспонаты остались нетронуты. Музей временно закрыли для посещения.

В полиции считают, что грабители действовали по плану, воспользовавшись резонансным событием с кражей в Лувре. Администрация города Лангр наняла частную охрану для наблюдения за музеем, пока систему безопасности «Дома просвещения» полностью не обновят.

Ограбление в Лувре произошло утром 19 октября. Двое неизвестных проникли в Лувр и украли девять драгоценностей из коллекции Наполеона и Жозефины. Еще два человека ожидали грабителей на улице. Прокуратура Парижа считает, что преступление совершено по заказу или с целью отмывания денег.

