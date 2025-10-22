В Ростовской области средняя цена сельхозтехники составила 620 тысяч рублей

В Ростовской области средняя цена сельскохозяйственной техники составила порядка 620 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» ответили на запрос в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным специалистов, больше всего за год подешевела техника брендов «Харьковский тракторный завод» (-23,1%, до 1 млн руб.), а среди моделей – Т-150К (-23,3%, до 1,5 млн руб.), модель 1221.2 от «Минского тракторного завода (Беларус)» (-19,4%, до 1,45 млн руб.), «Ростсельмаш Дон 1500Б» (-14%, до 1,29 млн руб.), модель 82 «Минского тракторного завода» (-8,4%, до 870 тыс. руб.) и 82.1 (-3,1%, до 1,2 млн руб.).

В то же время спрос на сельскохозяйственную технику на вторичном рынке почти не изменился. Однако некоторые марки и модели стали популярнее. Например, техника марок «Минский тракторный завод (Беларус)» (+25,9%), «Харьковский тракторный завод» (+7,9%) и John Deere (+6,6%), а среди моделей – «Минский тракторный завод (Беларус)» 82.1 (+42,5%), «Минский тракторный завод (Беларус)» 82 (+30,3%) и «Минский тракторный завод (Беларус)» 80 (+12,4%).

Константин Соловьев