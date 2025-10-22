Два курянина пострадали от атаки БПЛА на трактор

В Курской области зафиксирована новая атака беспилотника. Удар пришелся по трактору, двигавшемуся по автомобильной дороге Гирьи–Песчаное в Беловском районе. В результате пострадали два человека — 40-летние мужчина и женщина. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

У пострадавших диагностированы минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Оба доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Глава региона призвал жителей проявлять предельную осторожность и не пренебрегать мерами безопасности.

14 октября FPV-дрон нанес удар по автомобилю в Беловском районе Курской области, погибла женщина. В этом же районе от атаки БПЛА пострадал 49-летний мужчина, его жизни ничто не угрожает.

Анна Швечикова