Котировки поддали газа

Биржевые котировки пропан-бутана ускорили рост после аварии на Оренбургском ГПЗ «Газпрома» — одном из крупнейших в мире комплексов по переработке газа. Если ремонт на ГПЗ затянется, то цены сжиженных углеводородных газов зимой вместо традиционного падения могут остаться на высоком уровне, ожидают участники рынка. Приостановка работы предприятия также грозит снижением добычи на месторождении Карачаганак в Казахстане, прием сырья с которого Оренбургским ГПЗ уже остановлен.

Котировки сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Петербургской бирже 21 октября по наиболее ликвидному для них территориальному индексу Урала и Сибири выросли на 3,92%, до 17,9 тыс. руб., что стало максимальным значением с 11 августа. Это также самый существенный рост цен за один торговый день с 10 октября, когда стоимость СУГ на бирже начала постепенно увеличиваться. За этот период СУГ подорожали на 16,5%. 20 октября цены росли на 3,45%.

Ускорение роста цен наблюдается после аварии на самом большом в РФ и одном из крупнейших в мире комплексов по переработке газа — Оренбургском ГПЗ «Газпрома» (мощность переработки — 45 млрд кубометров в год). Завод производит СУГ для коммунально-бытового потребления и автомобильного транспорта, техническую серу, конденсат и т. д. Как сообщал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев 19 октября, в результате атаки БПЛА началось возгорание одного из цехов завода, частично пострадала инфраструктура.

По мнению собеседника “Ъ”, остановка завода может поддержать цены на СУГ зимой, хотя обычно в это время происходит резкое сезонное снижение потребления пропан-бутана. «Вероятно, теперь котировки подрастут и будут держаться»,— говорит источник “Ъ”. Один из участников рынка указывает, что если смотреть на цены СУГ с начала 2024 года, то рост на 16% выглядит не очень значительным. В «Газпроме» ситуацию на Оренбургском ГПЗ не комментируют.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что оптовые цены на СУГ растут и в условиях повышения сезонного спроса. В коммунальном хозяйстве потребление увеличивается на фоне похолодания. Кроме того, растет спрос и в транспортном сегменте на фоне повышения стоимости бензина. Так, котировки бензина АИ-92 на Петербургской бирже 21 октября снова обновили рекорд, увеличившись на 0,08%, до 74,39 тыс. руб. за тонну.

Существенное влияние остановка переработки газа в Оренбурге оказала на добычу на одном из крупнейших в Казахстане месторождений Карачаганак (запасы нефти — 1,2 млрд тонн, газа — 1,35 трлн кубометров), прием сырья с которого был остановлен.

Сырой газ с Карачаганака перерабатывается на Оренбургском ГПЗ в рамках договора купли-продажи между оператором разработки месторождения Karachaganak Petroleum Operating BV и «КазРосГазом» (совместным предприятием казахстанской госкомпании «Казмунайгаз» и «Газпрома»). Последний контракт заключен в 2015 году до 2038 года. На Оренбургском ГПЗ перерабатывается около 9 млрд кубометров газа с Карачаганака в год.

На сегодня, как заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, ограничения по добыче жидких углеводородов составляют 8,5–9 тыс. тонн в сутки, или примерно 25% общего производства. В министерстве заявили, что газоснабжение регионов страны, включая Астану, осуществляется в штатном режиме за счет резервов.

В Казахстане надеются, что в ближайшее время эти ограничения будут сняты. Ерлан Аккенженов назвал срок в три дня. Но пока, уточнил министр, Казахстан не видит альтернативных вариантов для переработки газа с этого месторождения. В дальнейшем в стране рассчитывают на строительство собственного ГПЗ на Карачаганаке, заняться которым должен «Казмунайгаз».

Ольга Мордюшенко