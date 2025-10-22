Два человека пострадали при ударе БПЛА в Курской области

Беспилотник ВСУ ударил по трактору, который ехал по автомобильной дороге Гирьи-Песчаное Беловского района Курской области. Ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

У обоих — минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь, уточнил господин Хинштейн.

Накануне, в период с 16:00 до 20:00 мск, над территорией Курской области был сбит один дрон. О пострадавших и повреждениях на земле не сообщалось.