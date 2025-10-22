На Дону законодательно закрепили институт наставничества для детей-сирот

Законодательное собрание Ростовской области приняло закон о наставничестве для детей, оставшихся без попечения родителей. Инициатором документа выступил председатель регионального парламента Александр Ищенко.

Закон определяет наставничество как форму социальной поддержки, помогающую детям адаптироваться ко взрослой жизни. Наставником может стать гражданин России не моложе 25 лет, проживающий в регионе и обладающий необходимыми нравственными качествами.

«Среди ключевых задач наставников — помощь в защите прав детей, преодолении трудных жизненных ситуаций, получении образования, развитии социально-бытовых навыков, а также содействие физическому, интеллектуальному и нравственному развитию. Важным направлением работы станет профилактика социального сиротства», - пояснил спикер донского парламента.

Координацию программы возложили на социально ориентированные НКО. Они будут отбирать и готовить наставников, заключать договоры и оказывать психологическую поддержку. Для помощи этим организациям депутаты приняли поправки в областной закон о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

