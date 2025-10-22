СВС: Канада аннулировала контракт на ремонт списанных БТР для Украины

Власти Канады аннулировали контракт на ремонт 25 списанных бронетранспортеров, которые впоследствии должны были передать Украине. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на министра обороны страны Дэвида Макгинти. Стоимость контракта составляла 250 млн канадских долларов ($178 млн). Подрядчиком была выбрана компания Armatec Survivability.

Причины расторжения контракта не уточняются. На прошлой неделе CBC сообщал, что Украина так и не получила БТР, которые канадское правительство обещало еще в 2023 году. Источники телеканала говорили, что этот проект, скорее всего, свернут.

С начала российской СВО Канада предоставила Украине военную помощь на общую сумму свыше 4,5 млрд канадских долларов ($3,2 млрд).