СВС: Украина может не получить обещанные Канадой БТР

Украина до сих пор не получила 25 бронетранспортеров (БТР), обещанных в 2023 году правительством Канады. Об этом сообщает CBC News. Речь идет о легкобронированных машинах, предположительно, списанных с баланса Вооруженных сил Канады и переданных для ремонта частной компании из Онтарио.

Стоимость контракта на ремонт БТР оценивалась от 150 до 250 млн канадских долларов ($107-178 млн), утверждает СВС News. По его информации, выполнение работ откладывали из-за бюрократических проблем. Министерство обороны Канады отказалось комментировать журналистам причины задержки. СВС News сообщает, что «в оборонном сообществе упорно ходят слухи» об отмене проекта. Есть вероятность, что «Украина не получит обещанные восстановленные машины».

С начала 2022 года Канада предоставила Украине военную помощь на сумму более $3,2 млрд.