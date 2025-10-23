Мясо в цене

После весеннего падения оптовые цены на тушку бройлера в сентябре показали значительный рост, летом существенно подорожала и свинина, говядина стабильно росла в цене на протяжении всего года. За оптовыми ценами вверх идут и розничные. Что происходит с ценами на мясном рынке и когда ждать очередного повышения, разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Курица идет на взлет

По данным Национального союза птицеводов, к 21 сентября средняя оптовая цена тушки бройлера достигла 190 руб. за килограмм, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким уровнем с начала 2025-го. При этом, по данным Росстата, производство птицы на убой в этом году выросло. Однако на фоне подорожания остальных видов мяса с начала года у потребителей и мясопереработчиков значительно увеличился спрос на курицу, что и повлияло на ценообразование.

Сейчас производители птицы стараются отыграть весеннее падение цен. «В первом полугодии у птицеводов был довольно значительный провал по ценам. К лету ситуация начала выравниваться»,— прокомментировал президент консалтинговой компании «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев. Обычно мясо дорожает к началу шашлычного сезона, однако из-за холодного лета ожидания производителей не оправдались. Даже повышение цен на свинину (что обычно влечет за собой удорожание курицы) принципиально не изменило ситуацию на рынке мяса птицы в первом полугодии.

Но с сентября цены на курицу начали расти. «Это традиционный сезонный процесс, который всегда отмечается осенью. Отпускные цены производителей по тушке бройлера в этом году на 10–15% выше, чем в прошлом, в зависимости от регионов, что в принципе укладывается в динамику общепотребительской инфляции»,— отметил господин Давлеев.

При этом еще по одному продукту птицеводства, яйцам, после ажиотажного прошлого года ситуация выровнялась и цены даже пошли вниз. В августе 2025 года оптовые расценки на куриные яйца зафиксированы на уровне около 53,4 руб. за десять штук — это на 27,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, констатируют в «Руспродсоюзе».

Как отметил заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, яйца дешевеют на рынке из-за несовпадения спроса и предложения. В текущем году производство и предложение оказались выше спроса покупателей. «В этом случае птицеводческие компании часто терпят убытки и в сезон активного производства вынуждены продавать продукцию по минимальной цене, зачастую ниже себестоимости. Ключевые каналы сбыта, в частности розничные сети, этим активно пользуются, устраивая тендеры на понижение закупочных цен»,— отметил Дмитрий Леонов.

Как считают эксперты, до конца года ситуация на рынке мяса птицы существенно не изменится. По мнению Альберта Давлеева, сейчас нет и пока не предвидится значительных факторов, которые привели бы к существенным колебаниям отпускных цен на тушку курицы либо в одну, либо в другую сторону. То же самое касается и яиц, говорят эксперты.

Рынок продавца

В то время как ценообразование на мясо птицы в этом году было неустойчивым, говядина стабильно дорожала.

По данным Росстата, с начала года цены на говядину уже выросли на 8,5%, за год — на 13,3%. По некоторым прогнозам, цены во втором полугодии могут увеличиться на 12–15% в годовом выражении.

По данным Росстата, средняя розничная цена говядины (кроме бескостного мяса) в сентябре 2025 года составила 660,19 руб. за килограмм.

Рост цен на говядину — общемировая тенденция, объясняет генеральный директор Национального союза производителей говядины (НСПГ) Роман Костюк. Это связано с серьезным дефицитом скота для производства говядины и существенной импортной составляющей. «Дефицит производства говядины отмечается у всех ближайших соседей — в Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Иране, Грузии, Китае. Нехватка этого вида мяса компенсируется закупками в Латинской Америке. Все мы на сегодняшний день так или иначе зависим от импорта»,— комментирует эксперт.

Есть и еще одна проблема — существенный дисбаланс в соотношении мясного и молочного стада. Если в мире на одну молочную корову приходится четыре-пять, а иногда и шесть мясных коров, то в России, наоборот, на одну мясную корову приходится шесть молочных.

При этом в последние два года физическое производство говядины в убойном весе растет по 4–5% в год. Но, как подчеркнул глава НСПГ, происходит это за счет уничтожения маточного стада, что впоследствии может усилить дефицит на этом рынке и стимулировать как наращивание импорта, так и дальнейшее подорожание. По официальным данным, на конец августа 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 16,8 млн голов (на 3,2% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из них коров — 7,3 млн (на 3,3% меньше).

Таким образом, в России более 80% говядины производится от молочного стада. «Общие издержки молочной отрасли приводят к тому, что производители повышают цену на скот для компенсации расходов основного бизнеса. Мясное направление — второстепенное. Рост затрат в молочной отрасли на корма, бензин, персонал и возможность компенсировать их через продажу части скота на производство говядины стимулируют молочные комплексы поднимать цену на скот»,— поясняет эксперт, добавляя, что из-за этого дисбаланса по говядине в России сложился рынок продавца, а не покупателя.

Дополнительные минусы

Рост цен на мясо отражается не только на конечных потребителях — покупателях в торговых сетях, но и на мясопереработчиках. На фоне постепенного удорожания сырья и роста сопутствующих расходов на производство они также повышают цены на свою продукцию.

По данным Национального союза мясопереработчиков, цены на окорок свиной выросли по сравнению с прошлым годом в среднем на 12%. Рост цены усилился к осени. На 41-й неделе 2025 года 1 кг свиного окорока стоил уже больше 340 руб., годом раньше — 259 руб. В начале года цена была еще на уровне 279 руб. за килограмм.

«Но подорожал не только окорок — все позиции свиного мяса поднялись в цене. Тримминг свиной (бескостное мясо от разных частей свиной туши, полученное в результате обрезки различных частей туши при зачистке, разделке или обвалке.— “Ъ-Review”) вырос в цене на 30% по сравнению с прошлым годом. Лопатка — на 13%»,— отмечает глава Национального союза мясопереработчиков Юлия Панферова. В итоге, по ее словам, именно свинина в этом году показала самый значительный рост цен. «У говядины стабильный и постепенный рост. По курице особенного повышения нет, так как производители и ритейлеры отыгрались на ценах в прошлом году, а в этом году им уже не дали так сильно поднять цену. А вот свинина в этом году удивила существенным ростом цен»,— говорит эксперт.

По ее мнению, рост цен на свинину вызван в первую очередь сокращением производства. «Неуклонно падает поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах. В этом году еще осложнилась ситуация в приграничных районах, где производители свинины не получили ожидаемых результатов. В итогах операционной деятельности за 2024 год компания “Мираторг” сообщила, что увеличила объем производства свинины на 6%, но этот показатель ниже плана на 12,4% в связи с потерей части свинокомплексов в Курской области»,— уточняет Юлия Панферова.

Всего же за январь—август этого года, по данным Росстата, было получено 3834,1 тыс. тонн свинины — это 99,4% от объемов прошлого года. Существенное снижение показал Центральный федеральный округ — на 3,2% от прошлогодних показателей. Серьезно просело производство именно в последний месяц лета. Если в июле в России произвели 496,3 тыс. тонн свинины, то в августе — уже 476,6 тыс. тонн.

«В то же время у нас растет экспорт свинины, потребление увеличивается на 2–3% ежегодно. В таких условиях потеря даже небольших объемов существенно влияет на цену как для переработчиков, так и на полке. В краткосрочной перспективе снижения цен мы точно не прогнозируем»,— комментирует Юлия Панферова.

Розница держит удар

В магазинах рост цен на некоторые виды мяса пока не так заметен. По данным Росстата, в среднем 1 кг тушки курицы в сентябре текущего года стоил 231,26 руб., годом раньше — 217 руб., а в январе этого года — 226,24 руб. Но, согласно мониторингу АКОРТ, тушка цыпленка бройлера в крупных торговых сетях продавалась в сентябре по ценам ниже закупочных — разница составила 1,4%. Куриные яйца шли с отрицательной наценкой в 3,9%, говядина — в 1,8%. То есть цены могли быть еще выше.

«Это обычная история,— комментирует глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.— При быстром росте цен в оптовом звене розница на какое-то время берет на себя удар. Когда у нас наблюдается серьезный провал в оптовых ценах, розница сразу отыгрывается — и аналогичного снижения цены в магазинах вы уже не увидите. Подобное сдерживание розничных цен имеет большое значение для домохозяйств. Ведь оптовые цены могут колебаться даже в течение дня несколько раз. Розница же может держать цены или даже снижать их, прибегая к промоакциям, на вполне хорошую продукцию».

Правда, тут важно отметить, что динамика цен зависит от того, относится ли данный вид мяса к социально значимым продуктам (например, у курицы это тушка целая, суповые наборы). На позиции, которые не входят в этот перечень, цены растут сильнее (филе куриной грудки подорожало значительно).

«Кроме того, поставщики и торговые сети расширяют ассортимент, предлагая покупателю не просто куриное мясо, а обработанное, полуфабрикаты. Это дает им возможность добавлять какие-то ингредиенты, которые будут удешевлять итоговый состав. Причем добавки могут быть вполне полезными, например клетчатка»,— поясняет независимый аналитик, эксперт по ритейлу Михаил Лачугин.

В текущих условиях мясо в рознице постепенно продолжит дорожать, особенно к Новому году, когда все позиции растут в цене, прогнозируют опрошенные «Ъ-Review» эксперты, уточняя при этом, что взрывного роста цен не ожидается, все будет в пределах инфляции.

Ценовую обстановку следующего, 2026 года будут определять эпизоотическая ситуация (пока она довольно спокойная в РФ) и общее экономическое положение. Существенное значение имеют потребительские настроения — смогут ли покупатели поддерживать высокий уровень потребления 2023–2024 годов. В текущем году его рост начал замедляться, и этот эффект может перейти и на 2026-й. «Если покупательная способность снизится, то, безусловно, цены расти перестанут. Может произойти коррекция в сторону сокращения в объемах производства, как было сделано ранее на бройлерном рынке»,— считает Альберт Давлеев.

Юлия Житникова