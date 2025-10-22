Реку с крокодилами в Австралии признали пригодной для проведения Олимпийских игр

Национальная структура, отвечающая за модернизацию и строительство спортивных объектов для Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене (GIICA), признала пригодной для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ реку Фицрой, где обитают крокодилы. Об этом сообщает The Australian.

По данным издания, специалисты CIIGA провели тщательную проверку и пришли к выводу, что река соответствует «самым строгим мировым стандартам гребного спорта». «Все данные собраны, и больше нет никаких препятствий для проведения здесь соревнований»,— приводит The Australian комментарий депутата федерального парламента Австралии от штата Квинсленд Мэтта Канавана. Премьер-министр штата Дэвид Крисафули заявил, что власти займутся борьбой с крокодилами, населяющими реку.

Весной Международная федерация гребного спорта (World Rowing) признала реку Фицрой непригодной для проведения соревнований во время Олимпиады. Комиссия пришла к выводу, что водоем подходит для тренировок, но не для турниров национального или международного уровня. The Australian отмечает, что в данный момент World Rowing проводит независимую экспертизу, результаты которой вскоре будут опубликованы.

Таисия Орлова