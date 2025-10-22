Нужен им берег турецкий

Журнал National Geographic выбрал 25 самых интересных мест в мире, в которых советует побывать в 2026 году. В числе таких мест черноморское побережье Турции, древняя столица Хорезма в Узбекистане, некогда «главная трасса» Америки — шоссе 66, Страна Басков, Пекин, канадский Квебек и вся Южная Корея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Журнал Национального географического общества National Geographic представил очередной список самых интересных мест в мире, которые, как указывают составители, являются обязательными для посещения. Список ежегодно обновляется на основе мнений сотрудничающих с изданием редакторов, фотографов и исследователей.

Причины, по которым надо посетить то или иное место, могут быть самыми разными, и даже заядлые путешественники найти в этом списке что-то новое для себя. Например, на острове Доминика откроется первый в мире заповедник для кашалотов, и там можно будет не только понаблюдать за этими животными с лодок, но даже поплавать вместе с ними в открытом море.

В английском портовом городе Кингстон-апон-Халл, история мореходства в котором насчитывает более 800 лет, в 2026 году начнут работать два музея на борту старых судов: траулера Arctic Corsair и плавучего маяка Spurn.

В существующем почти 100 лет национальном парке «Акагера» в Руанде появятся пять новых маршрутов для сафари. А в Южной Корее можно будет пройти по новому пешеходному маршруту длиной почти 850 км, который пересекает страну от одного побережья до другого.

Черноморское побережье Турции National Geographic рекомендует как регион «менее затоптанный» путешественниками по сравнению со Средиземноморским и Эгейским побережьем этой страны. И, как отмечает издание, по красоте природы и богатству культурного наследия оно не уступает другим туристическим районам Турции.

Посещение Хивы в Узбекистане позволит узнать историю одного из участков древнего Шелкового пути. И такое путешествие станет намного проще, учитывая, что осенью 2026 года от Ташкента до Хивы начнет курсировать высокоскоростной поезд, который сократит время поездки вдвое. А еще в Хиве откроется первый международный пятизвездный отель сети Mercure. И более чем основательный повод для посещения США, где в 2026 году отмечается 100-летие «главной улицы Америки» или «матери дорог», как американцы называют легендарную трассу,— шоссе 66.

Алена Миклашевская