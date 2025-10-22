В КНДР хотят, чтобы помнили

В среду, 22 октября, КНДР провела первое за последние пять месяцев испытание баллистических ракет малой дальности. Это случилось в преддверии саммита АТЭС, который соберет в конце октября в соседней Южной Корее многих мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа. На этом фоне эксперты сочли, что своими запусками Пхеньян пытается привлечь внимание к себе главы Белого дома, заодно напомнив и всей мировой общественности о своей военной мощи.

О запуске Пхеньяном баллистических ракет малой дальности — предположительно Hwasong-11da-4.5 — сообщили утром 22 октября соседи КНДР по полуострову. Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что несколько тактических ракет, представляющих собой усовершенствованную версию малозаметной для радаров системы KN-23, именуемой «северокорейским Искандером», были запущены из провинции Хванхэ-Пукто в сторону Японского моря около 8:10 утра по местному времени, но в итоге, пролетев около 350 км, упали где-то в глубине страны.

Нынешний запуск стал пятым испытанием баллистической ракеты Северной Кореей в этом году, но первым с момента вступления в должность в июне президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, провозгласившего курс на примирение Сеула и Пхеньяна.

Впрочем, большинство экспертов решили, что главным образом ракетный пуск стал сигналом вовсе не южнокорейскому лидеру, а президенту США Дональду Трампу. Неслучайно испытание прошло за неделю до приезда главы Белого дома на саммит АТЭС в Южную Корею, где Трамп намерен провести ряд важных двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

«Парадоксальным образом, (северокорейский лидер.— “Ъ”) Ким (Чен Ын.— “Ъ”) говорит Трампу: “Привет, я здесь. Ты все еще заинтересован во встрече со мной, когда приедешь в регион?”»,— прокомментировал возможную цель ракетных испытаний газете South China Morning Post старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Чо Хан Бом.

Напомним, что с момента неудачной попытки нормализации отношений между Пхеньяном и США, предпринятой Дональдом Трампом в его первый президентский срок, КНДР резко ускорила темпы реализации своей ракетно-ядерной программы. Долгое время Пхеньян давал понять, что не видит смысла возвращаться за стол переговоров. Но в сентябре северокорейский лидер намекнул, что может вернуться к переговорам, если США откажутся от своего «бредового» требования к Пхеньяну отказаться от своего ядерного арсенала. Ряд реверансов в сторону Ким Чен Ына сделал и сам Дональд Трамп, в частности, выразив надежду на новую личную встречу со своим северокорейским визави.

Между тем некоторые эксперты углядели в нынешних ракетных пусках несколько иную мотивацию, нежели привлечение внимания Вашингтона. Так, по мнению президента Университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му Джина,

во-первых, КНДР «повышает осведомленность» всей мировой общественности «о своем присутствии как военной державы в регионе в преддверии саммита АТЭС»,

а во-вторых, демонстрирует военные успехи собственному населению в преддверии ключевых заседаний правящей партии, запланированных на декабрь и январь.

Еще одну версию выдвинул в беседе с той же South China Morning Post эксперт сеульского Korea Defense Network Ли Иль У.

«Запуск мог быть частью испытаний для проверки характеристик ракет перед их отправкой в Россию»,— сказал он.

Напомним, в Сеуле уже не раз утверждали, что Москва в обмен на якобы предоставление Пхеньяну ракетных технологий и некоей другой помощи получает оттуда боеприпасы и даже ракеты для ведения боевых действий на Украине. В России существование такой кооперации неоднократно отрицали.

Несмотря на примерно пятимесячную паузу с ракетными испытаниями (последнее до сегодняшнего дня прошло в мае, когда КНДР испытала системы малой дальности, имитирующие ядерные ответные удары по силам США и Южной Кореи), Пхеньян в последнее время не раз демонстрировал свой растущий военный потенциал. 10 октября в стране прошел военный парад в честь 80-летия Трудовой партии Кореи, в ходе которого Пхеньян явил миру свою межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong 20 — твердотопливную ракету, теоретически способную достичь материковой части США.

В сентябре Ким Чен Ын наблюдал за испытанием твердотопливного двигателя, используемого для ракет большой дальности. Как сообщали тогда северокорейские СМИ, это было девятым и последним по счету испытанием двигателя. По мнению наблюдателей, это указывает, что полноценные испытательные пуски новой МБР могут быть проведены в ближайшие месяцы.

Наталия Портякова