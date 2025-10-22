Суд назначил в Екатеринбурге 20 лет колонии Алексею Рыжкову за двойное убийство

В Екатеринбурге суд назначил 20 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года Алексею Рыжкову, которого признали виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство двух человек и кражу с банковского счета, передает пресс-служба судов Свердловской области. Вину за содеянное он не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Рыжков

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Алексей Рыжков

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Суд установил, что 20 ноября 2024 года в доме на Первомайской ул. в Екатеринбурге у Рыжкова со знакомыми мужчиной и женщиной, с которыми он пил спиртное, произошел конфликт. Сначала он их избил, а потом ударил кухонным ножом мужчину. Затем он снова избил женщину и тем же ножом несколько раз ударил ее. Через короткое время они скончались на месте преступления. После убийства Рыжков нашел банковскую карту женщины и оплатил с ее помощью покупку на 323,34 руб.

Как сообщили в управлении СКР по Свердловской области, после этого Рыжков решил скрыться в соседнем регионе на своем ВАЗ-2112. Поскольку он был пьян, его стало клонить в сон, и он решил отдохнуть в лесу у ЕКАДа. Утром он продолжил поездку, но недалеко от Ревды машина вышла из строя. «Далее он поймал попутку и на фуре отправился в сторону Пермского края. На территории Красноуфимского района его вычислили представители угрозыска ГУ МВД области и сотрудники полиции территориального ОВД, которые и провели операцию по задержанию. Он и ранее с законом был в "контрах", имеет "букет" судимостей, в частности за причастность к убийству в 2002 году, за кражу в 2015 году, в 2024 году привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью средней тяжести. Ранее он проживал в Кетовском районе Курганской области»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Вина Рыжкова в суде доказана в полном объеме. Кроме того, суд удовлетворил иски в пользу трех потерпевших — по 2 млн руб. в пользу каждого. Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован.

Перед убийством женщина оскорбила обвиняемого, высказав претензии за то, что ранее он избивал ее. Мужчина стал заступаться за нее, после чего Рыжков напал на них. По данным СМИ, погибший был племянником бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Ирина Пичурина