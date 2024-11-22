Обвиняемый в двойном убийстве Алексей Рыжков отправлен в СИЗО

Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Алексею Рыжкову, которому предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как дополнили в СУ СКР по Свердловской области, 20 ноября обвиняемый распивал спиртное в гостях у своей знакомой (ул. Первомайская в Екатеринбурге) с еще одним мужчиной. Женщина оскорбила обвиняемого, высказав претензии за то, что ранее он избивал ее. Второй мужчина стал заступаться за нее. Обвиняемый избил обоих, после нанес им ножевые раны, от которых мужчина с женщиной погибли.

После совершения убийства Алексей Рыжков скрылся с места преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был обнаружен и задержан в автомобиле на участке автодороги за пределами Екатеринбурга.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил Алексея Рыжкова в СИЗО на до 20 января 2025 года.

Анастасия Таначева