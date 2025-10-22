ЕГЭ по истории может стать обязательным для нескольких социо-гуманитарных направлений

Минобрнауки с 1 марта 2026 года намерено включить ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на некоторые социально-гуманитарные направления вузов. Соответствующий проект ведомство опубликовало на портале проектов нормативных актов.

Нововведения, в частности, коснутся направлений «Социология», «Юриспруденция», «Публичная политика и социальные науки», «Таможенное дело», «Реклама и связи с общественностью», «Издательское дело» и «Сервис». В случае принятия проекта приказ Минобрнауки об обязательной сдаче истории будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Сейчас большинство вузов ожидают от абитуриентов результатов трех ЕГЭ. Первый — обязательный для всех русский язык. Второй — профильный для каждой конкретной специальности предмет (его устанавливает Минобрнауки). По подсчетам «Ъ», обществознание безальтернативно остается таковым для 11 специальностей, включая юриспруденцию, социологию, философию, рекламу и связи с общественностью. Для третьего ЕГЭ министерство дает список предметов: вуз может сам выбрать из него один нужный ему экзамен, а может оставить этот выбор на усмотрение абитуриента.

Проект Минобрнауки предполагает, что абитуриенты этих 11 направлений смогут выбирать между сдачей обществознания и истории. При этом вуз вправе установить историю как обязательную для сдачи дисциплину вместо обществознания.

Сделать ЕГЭ по истории обязательным экзаменом для всех абитуриентов социально-экономических и гуманитарных направлений предложил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече с Владимиром Путиным 22 июня. При этом ректор допустил, что часть вопросов по теме обществознания можно добавить в ЕГЭ по истории. Президент идею поддержал. Он заявил, что сам сдавал историю при поступлении в университет.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЕГЭ по обществознанию влип в историю».

Полина Мотызлевская