Бориса Гребенщикова оштрафовали на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности исполнителя Бориса Гребенщикова (признан иностранным агентом). Его оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнитель Борис Гребенщиков (признан иноагентом)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Исполнитель Борис Гребенщиков (признан иноагентом)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, основанием стало нарушение ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Речь идет об отсутствии маркировки иностранного агента при публикации ролика на видеохостинге YouTube. Этот момент зафиксирован в письме Роскомнадзора от 19 августа 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургской певице Наоко грозит преследование за песню, популярную у украинцев.

Татьяна Титаева