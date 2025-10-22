Бориса Гребенщикова оштрафовали на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности исполнителя Бориса Гребенщикова (признан иностранным агентом). Его оштрафовали на 40 тыс. рублей.
Исполнитель Борис Гребенщиков (признан иноагентом)
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, основанием стало нарушение ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Речь идет об отсутствии маркировки иностранного агента при публикации ролика на видеохостинге YouTube. Этот момент зафиксирован в письме Роскомнадзора от 19 августа 2025 года.
