В Минобороны создали систему контроля за расходами военного бюджета

Первый замглавы Минобороны РФ Леонид Горнин заявил, что жизнеобеспечение армии и флота зависит от того, как используют выделенные на их военную организацию деньги. Для этого в министерстве создали систему контроля за исполнением расходов военного бюджета. Благодаря ей в 2025 году удалось перераспределить средства на «приоритетные мероприятия», в том числе за счет «внутренней экономии».

Господин Горнин рассказал о нововведениях в статье для подведомственной Минобороны газеты «Красная звезда». По его словам, к исполнению военного бюджета в этом году «ввели новые подходы». В частности, утверждены контрольные точки и «риск-ориентированные критерии» оценки исполнения плановых показателей. Введен автоматизированный мониторинг выполнения госконтрактов. Также в режиме онлайн контролируют исполнение расходов бюджета и оценивают «риски своевременной поставки необходимой продукции».

По результатам принятых мер траты министерства удалось оптимизировать. Благодаря этому на закупку приоритетных образцов вооружения, военной и спецтехники перераспределили более 860 млрд руб., отметил Леонид Горнин.

Кроме того, была оптимизирована структура и деятельность центральных органов военного управления финансово-экономического блока. Их переформировали в единый орган — Главное управление военного бюджета Минобороны. Также в этом году планируется включение в штаты полков, бригад, дивизий финансово-экономических служб.

В августе глава Минобороны Андрей Белоусов обозначил приоритетные направления для ведомства по госпрограмме вооружения до 2036 года. В их перечень вошли стратегические ядерные силы, ПВО, технологии ИИ, космические средства, БПЛА и РЭБ.