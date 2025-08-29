Минобороны назвало приоритетные направления госпрограммы по вооружению

Глава минобороны России Андрей Белоусов обозначил приоритетные направления для ведомства по госпрограмме вооружения до 2036 года. В их перечень вошли стратегические ядерные силы, ПВО, технологии ИИ, космические средства, беспилотники, РЭБ и другие.

«Она (государственная программа вооружений) выстроена в соответствии с ожидаемыми угрозами и новыми способами ведения боевых действий, на основе опыта спецоперации», — сказал господин Белоусов на заседании Минобороны. Запись опубликовали в Telegram-канале ведомства.

На прошлогоднем заседании господин Белоусов отмечал, уровень расходов на национальную оборону в России в 2024 году достиг показателя 6,3% ВВП, что составляет 32,5% федерального бюджета. За год поставки в войска танков выросли в семь раз в сравнении с уровнем 2022 года, беспилотников — в 23 раза.