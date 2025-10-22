Власти Ростова усилили надзор за участками ИЖС

Ростовская городская дума приняла изменения в нормативные акты, усиливающие муниципальный надзор за земельными участками для индивидуального жилищного строительства. Информация об этом опубликована на сайте думы.

По сообщению законодательного органа, теперь департамент земельно-имущественных отношений будет контролировать использование зданий на таких территориях. Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Алексей Березовский пояснил: «На участке, где можно строить только жилой дом, не должно быть, к примеру, магазина».

Власти также сократили срок рассмотрения жалоб с 20 до 15 рабочих дней. Муниципальный жилищный надзор будет выявлять неоформленные хозяйственные постройки, при этом приоритетом станет профилактика нарушений.

«Задача не оштрафовать собственника, а разъяснить ему обязанность поставить все объекты капитального строительства на учет»,— добавил господин Березовский.

Решения вступают в силу со дня официального опубликования.

Валентина Любашенко