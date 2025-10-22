«Авито Недвижимость»: предложение квартир в новостройках в РФ увеличилось на 26%

Выбор квартир в новостройках вырос на 26% год к году, особенно заметна динамика в росте предложения однокомнатных квартир (+36%) и студий (+31%). Это следует из данных платформы российского сервиса «Авито Недвижимость», с которыми ознакомился «Ъ».

Ассортимент квартир, как отмечает сервис, вырос в 27 городах из 42 исследуемых. В Ярославле выбор стал шире в 2,2 раза, во Владивостоке предложение увеличилось на 81%, в Уфе – на 80%, в Липецке – на 73%, в Астрахани – на 71%, в Калининграде – на 69%, а в Рязани – в 2,1 раза. По данным платформы, с августа по сентябрь рост предложения замедлился. В августе он увеличился на 2%, в сентябре – на 1%.

Интерес к квартирам в новостройках на «Авито Недвижимость» вырос на 6% год к году. Потенциальные покупатели чаще всего рассматривают однокомнатные квартиры (+13%) и студии (+8%). При этом продажи, по данным единой информационной системы жилищного строительства «ДОМ.РФ», за год увеличились на 13%. Динамика связана со снижением ключевой ставки ЦБ до 17% годовых и с действиями застройщиков, которые сократили количество новых проектов на рынке, указано в сообщении.

«С одной стороны, активное обсуждение в информационном поле возможных изменений в налогообложении заставляет часть покупателей временно отложить поиск жилья,— рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. — С другой стороны, те россияне, у кого есть реальная потребность в приобретении жилья и накоплены средства для этого, стали активнее просматривать объявления, чтобы купить квартиру на текущих условиях».

Также, по данным платформы, усредненная цена предложения квадратного метра в России в сентябре составила 175 тыс. руб.

