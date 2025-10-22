В Сочи задержали пособника проукраинской террористической организации

Сотрудники ФСБ в Сочи задержали местного жителя, планировавшего вступить в проукраинскую террористическую организацию. Об этом сообщила пресс-служба управления спецслужбы по региону. Против мужчины возбудили уголовное дело об участии в террористической организации.

Как установило следствие, задержанный связался с представителем группировки и планировал участвовать в боевых действиях против ВС РФ. Кроме того, он по поддельным документам регистрировал членов организации в одном из мессенджеров. Фигурант также призывал к финансированию ВСУ. Злоумышленник признал вину и раскаялся во время допроса.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Амурской области, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Он отправлял данные о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали. Также фигурант перечислял деньги проукраинской террористической группировке.

Никита Черненко