В Амурской области задержан подозреваемый в передаче данных о военной технике РФ

Сотрудники ФСБ России задержали в Амурской области мужчину. Его подозревают в передаче спецслужбам Украины данных о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, мужчину завербовали через мессенджер Telegram для участия в запрещенной на территории России проукраинской террористической организации. Задержанный перечислял деньги этой организации, а также направлял куратору сведения о движении военной техники по Транссибу в зону спецоперации.

Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК), а также финансировании экстремистской деятельности и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.3 и ч. 2 ст. 282.2 УК). Мужчину арестовали. По указанным статьям ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.