Калинская обыграла Шнайдер и вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Россиянка Анна Калинская обыграла свою соотечественницу Диану Шнайдер в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Токио. Призовой фонд состязания превышает $1 млн.

Встреча продлилась 2 часа 40 минут. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5). Анна Калинская занимает 38-е место в рейтинге WTA, Диана Шнайдер — 19-е. В четвертьфинале россиянка сыграет против 17-й ракетки мира чешки Линды Носковой.

Турнир в Токио завершится 26 октября. Действующей победительницей является китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь.

Таисия Орлова