Замминистра культуры Белгородской области стала Юлия Злобина

На должность заместителя министра культуры Белгородской области назначена Юлия Злобина. До этого она руководила управлением культуры администрации Валуйского округа. Об этом сообщил глава регионального минкульта Максим Шапошников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Злобина

Фото: министерство культуры Белгородской области Юлия Злобина

Фото: министерство культуры Белгородской области

По словам господина Шапошникова, Юлия Злобина имеет 11-летний опыт в организации работы учреждений культуры и соответствующего дополнительного образования. Валуйские культурные учреждения при госпоже Злобиной становились победителями областных и федеральных конкурсов, в том числе Министерства культуры РФ, а также обладателями премии губернатора Белгородской области «Творчество. Мастерство. Успех». За профессиональные достижения чиновница была награждена медалями Министерства обороны России, Русской православной церкви, грамотой президента РФ, а также благодарностями главы региона и председателя белгородской облдумы.

Максим Шапошников возглавил ведомство в апреле, сменив на руководящей должности Константина Курганского. Последний собирался перейти на работу в федеральные структуры.

Кабира Гасанова