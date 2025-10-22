Сенатор Джабаров избран главой комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета

Члены Совета федерации (СФ) на пленарном заседании избрали сенатора от Республики Коми Владимира Джабарова главой комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Джабаров также занимает пост первого зампредседателя комитета СФ по международным делам. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко отметила большой опыт сенатора в международной деятельности.

Должность, занятая Владимиром Джабаровым, стала вакантной в сентябре, после ухода из Совфеда сенатора Андрея Климова. Он возглавлял комиссию по защите государственного суверенитета РФ последние восемь лет. Как писал «Ъ», отставка господина Климова — это часть федеральной установки на частичную ротацию в верхней палате парламента.

Степан Мельчаков