Внебиржевой курс доллара превысил 82 руб. впервые с начала месяца

Внебиржевой курс доллара по состоянию на 10:47 мск достиг 82,01 руб. Американская валюта превысила отметку в 82 руб. впервые с 6 октября.

К 11:07 доллар торгуется на уровне 81,9 руб., свидетельствуют данные торгов на сайте Investing.com.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

На прошлой неделе внебиржевой курс доллара достиг 80 руб./$. К концу года аналитики не исключают его роста до 90 руб./$ из-за возможного ухудшения отношений России с Западом.

