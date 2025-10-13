Рубль вернул свое

Новую неделю рубль начал с укрепления позиций против ведущих мировых валют, так внебиржевой курс доллара приблизился к уровню 80 руб./$. Укрепление рубля происходит, несмотря на падение объемов экспорта, а также сокращение продаж валюты Минфином. Причины этого аналитики видят во все еще высоких ставках, поддерживающих спрос на сбережения в рублях, а также в низком спросе на импорт, который наполовину оплачивается российской валютой. Вместе с тем к концу года они не исключают роста курса доллара до 90 руб./$.

13 октября курс доллара на внебиржевом рынке обновил минимум с начала осени. По данным информационного сервиса МФД, в ходе торгов он достигал отметки 80,28 руб./$, минимума с 2 сентября. К 19:00 курс американской валюты остановился вблизи отметки 80,4 руб./$. Это на 1,2 руб. ниже значений закрытия пятницы и на 2,7 руб. ниже уровней недельной давности. Обновил двухмесячный минимум и курс юаня. В ходе торгов на Московской бирже он опускался до отметки ниже 11,17 руб./CNY, минимума с 27 августа. По итогам дня курс остановился на отметке 11,18 руб./CNY, что на 13 коп. (1,2%) ниже значений закрытия пятницы и на 26 коп. (2,3%) ниже значения начала прошлой недели.

При этом укрепление российской валюты происходит в негативных рыночных условиях. В конце минувшей недели, на фоне эскалации напряженности в отношениях США и Китая, стоимость североморской нефти Brent упала почти на 5%, до $62 за баррель. В понедельник цены частично отыграли падание (вернулись к отметке $63,3 за баррель), но даже с учетом произошедшей коррекции остаются возле минимальных уровней с конца мая, что приведет к неизбежному падению предложения валюты со стороны экспортеров.

По данным Банка России, в сентябре крупнейшие экспортно ориентированные компании продали валюты лишь на $4,9 млрд, что почти на 21% ниже реализации в августе и минимальный показатель с начала 2023 года. «В октябре предложение валюты со стороны экспортеров может быть ниже предыдущих месяцев до 15–20% из-за невысоких цен на нефть и сокращения физических объемов экспорта»,— считает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Против рубля должно играть и сокращение продажи валюты в рамках бюджетного правила. С 7 октября Минфин сократил объем продаж более чем в два раза — с 1,4 млрд до 0,6 млрд руб. в день. Впрочем, с учетом операций ЦБ объем ежедневных продаж валюты сократился менее существенно — с 10,26 млрд до 9,46 млрд руб.

Эксперты связывают укрепление рубля с низким спросом на иностранную валюту. Поддержку российской валюте оказывают высокая ключевая ставка, а также скорректированные ожидания по ее динамике до конца года, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В частности, в банке допускают сохранение ставки на текущем уровне 17%. Высокие рублевые ставки повышают привлекательность сбережений в рублях, а также охлаждают потребительский спрос, что негативно для импорта. Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, вдобавок к этому уже около половины всех расчетов за импорт проходит в рублях, что ведет к естественному уменьшению спроса на валюту.

В условиях изоляции российский валютный рынок стал узким, а вследствие сокращения внешнего долга и расходов на его обслуживание на текущий момент отсутствует ярко выраженный дефицит валюты на рынке, отмечает ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Как итог, рубль укрепляется даже не в самых благоприятных рыночных условиях. Тем не менее ближе к концу года дальнейшее снижение объемов экспорта и рост объемов импорта неизбежно приведут к ослаблению рубля. По мнению госпожи Пырьевой, курс доллара к этому времени может вырасти до 90–95 руб./$.

Вместе с тем сильным фактором неопределенности выступает геополитика. По мнению Михаила Васильева, ухудшение отношений с Западом и введение новых санкций могут вернуть курс доллара в район 87–92 руб./$. Напротив, улучшение в отношениях с США может привести к новому витку укрепления рубля в район 72–77 руб./$, оценивает эксперт.

