В Челябинске сократят маршрут троллейбуса №17

В Челябинске с 1 ноября троллейбус №17 вернут на обычный маршрут — от железнодорожного вокзала до улицы Молдавской. С понедельника по пятницу на линии будут работать 13 единиц транспорта, а в выходные — 11, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства Челябинской области.

Для обслуживания рейсов подготовлена команда из 45 водителей. С 11 сентября маршрут вновь начал курсировать после окончания реконструкции троллейбусного депо №2. К тому же, его продлили от железнодорожного вокзала через путепровод «Челябинск-Главный» и улицу Гагарина до «Солнечного берега» в Ленинском районе, а также от улицы Молдавской до Салавата Юлаева. Троллейбусы снова будут ездить по удлиненной трассе после строительства линии на улице Чичерина и набора водителей.

Виталина Ярховска