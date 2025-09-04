В Челябинске на маршрут №17 выйдут 13 новых троллейбусов

На дороги Челябинска с 11 сентября вернется троллейбус №17. На маршрут выйдут 13 новых машин. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Троллейбусы в часы пик будут ездить каждые 9-15 минут. Планируется продлить маршрут №17 от железнодорожного вокзала через путепровод «Челябинск-Главный» и улицу Гагарина до «Солнечного берега» в Ленинском районе, а также от улицы Молдавской до Салавата Юлаева. Маршрут возвращают в связи с завершением реконструкции троллейбусного депо №2.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», маршрут №17 был отменен в октябре 2024 года. Причиной стал высокий износ старого подвижного состава. Тогда на линию выходило всего 4-6 троллейбусов с интервалом 20-60 минут.