Орбан: подготовка саммита России и США в Венгрии продолжается

Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии пока неизвестна, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, подготовка к мероприятию все равно продолжается.

«Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата все еще не ясна. Когда придет время, мы его организуем»,— написал господин Орбан в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Он продлился около двух часов. По итогам беседы они договорились провести вторую в этом году личную встречу, ее местом выбрали Будапешт. Вчера господин Трамп сказал, что окончательное решение по встрече пока не принято. Российские власти при этом говорят, что подготовка к саммиту ведется.

Подробности — в материале «Ъ» «На Будапешт нагоняют туману».