Глава МИД Венгрии Сийярто обсудит с Рубио подготовку к саммиту Россия — США

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто планирует в среду встретиться с госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения подготовки к саммиту Россия — США. По его словам, Венгрия делает все необходимое для организации встречи и по-прежнему надеется на ее успех. При этом он напомнил, что дата проведения саммита еще не назначена.

«Мы делаем все, что в наших силах. Нас попросили провести этот саммит. Мы готовы,— сказал господин Сийярто в интервью телекомпании CNN, текст которого был распространен МИД Венгрии. — Участникам предоставлены все необходимые условия для успеха. И я очень надеюсь, что этот саммит состоится».

Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка к встрече в Будапеште президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина все еще продолжается. Эти заявления прозвучали после того, как американские СМИ со ссылкой на чиновника Белого дома сообщили о приостановке подготовки к саммиту после телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

20 октября состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио. Они обсуждали в том числе подготовку второй встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Агентство Reuters писало, что Сергей Лавров и Марко Рубио могут встретиться 23 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 октября сообщил, что по итогам переговоров стороны договорились продолжить контакты.

Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Возможным местом переговоров назывался Будапешт. Ранее в Кремле заявили о начале подготовки полномасштабного саммита России и США. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что стороны еще не согласовали точные сроки второй встречи президентов двух стран.

Анастасия Домбицкая