В Уганде в массовом ДТП погибли более 60 человек

В Уганде произошла авария с участием четырех транспортных средств, включая автобусы. По данным полиции, погибли не менее 63 человек.

ДТП произошло в ночь на 22 октября вблизи населенного пункта Киталеба. По предварительным данным, водитель одного из автобусов попытался обогнать грузовик, и в этот момент на встречной полосе другой автобус также начал обгон. Это привело к лобовому столкновению. Соседние автомобиле, пытаясь совершить экстренные маневры, теряли управление. Некоторые из них перевернулись.

Еще несколько человек получили травмы. В полиции заявили, что экстренные службы оперативно прибыли на место ДТП и доставили пострадавших в ближайшие больницы. Туда же отправили тела погибших для опознания.