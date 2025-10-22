Совокупная выручка Henderson за 9 месяцев выросла почти на 19%

Совокупная выручка сети магазинов одежды Henderson за девять месяцев 2025 года составила 16,5 млрд руб. Это на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с таким же периодом в 2023 году совокупная выручка выросла на 51,1%, следует из пресс-релиза компании.

В сентябре выручка достигла 2,1 млрд руб., что на 24,2% больше, чем в прошлом году. Рост этого показателя к сентябрю 2023 года составил 40,6%. Увеличилась также выручка от онлайн-продаж. За девять месяцев она составила 3,8 млрд руб. Это больше прошлогоднего показателя на 38,2% и на 111,8% — показателя 2023 года. Общая доля онлайн-продаж от выручки за девять месяцев достигла 23,3%.

Операционная компания группы Henderson — ООО «Тами и Ко». Согласно ее полугодовой отчетности, в январе—июне в магазинах сети было продано более 3 млн товаров, рост год к году составил 8,8%. Онлайн-выручка компании за шесть месяцев выросла на 38,5% год к году, до 2,5 млрд руб.