Паслер анонсировал новые меры поддержки для свердловских участников СВО

Свердловская область стала одним из первых регионов России, где будут реализованы новые меры поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и их семей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Принял решение о частичном возмещении работодателям затрат на зарплату ветеранов СВО, которые трудоустроились в организации и на предприятия. Срок возмещения составит до полугода, а размер компенсации из областного бюджета — 50 тыс. руб. в месяц на человека»,— сказал глава региона.

Кроме того, теперь все ветераны СВО или члены семей погибших бойцов смогут бесплатно освоить новые навыки вне зависимости от того, трудоустроены они или нет. Также для этих категорий предусмотрена финансовая поддержка в тех случаях, если они собираются учиться в других муниципалитетах — например, если житель деревни поступает в колледж в городе. Расходы на проезд до 1 тыс. руб. будут возмещаться, выплачиваться суточные. Аренда жилья также компенсируется на период учебы из расчета 550 рублей в сутки. Регион также готов оплатить медицинское освидетельствование, если этого требует новая профессия.

Напомним, в мае Денис Паслер заявил, что кратно увеличил поддержку участников СВО и членов их семей, потому что это является приоритетным направлением, несмотря на сильную нагрузку на бюджет. Областной бюджет на поддержку и льготы за три года выделял порядка 22 млрд руб., а на 2025 год, с учетом изменений, принятых правительством региона, порядка 30-32 млрд руб.

Ирина Пичурина