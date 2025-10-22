Певицу Лолиту обманули и оскорбили телефонные мошенники

Певица Лолита Милявская сообщила, что едва не потеряла деньги из-за телефонных мошенников. По словам артистки, преступники позвонили ей от имени курьерской службы в тот момент, когда она ждала доставку.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мошенники заявили певице, что для доставки заказа нужно назвать код. Не задумываясь, она продиктовала цифры. «Мы все думаем, что мы умные, непробиваемые...» — отметила певица на видео, которое опубликовала в своем канале в Telegram.

«И слышу фразу: "Вы, Милявская, дура. С первого раза код отдала"», — рассказала артистка. Вскоре ей пришел код подтверждения входа на «Госуслуги». Лолита Милявская сообщила, что тут же поехала в ближайший МФЦ и «сделала запрет на все имущество, на все кредиты». Она отметила высокий профессионализм сотрудников МФЦ, которые помогли быстро обезопасить счета и имущество. Из слов певицы следует, что преступникам не удалось украсть ее деньги.

«Милявская дура. С первого раза код отдала. Но со второго — (нецензурно) вам», — заключила артистка.