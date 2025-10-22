Защита попросила отменить пожизненный приговор криминальному авторитету Шишкану

Защита криминального авторитета Олега Медведева (Шишкан, Олег Раменский) обратилась в Верховный суд с просьбой отменить пожизненный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и убийствах.

Адвокат Елена Сенина заявила «РИА Новости», что защита настаивает на пересмотре дела в суде первой инстанции. Жалоба уже принята к рассмотрению, дата слушания пока не назначена.

В июне 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Олега Медведева к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Дело рассматривалось в закрытом режиме. В начале 2025 года апелляционный военный суд утвердил приговор. «Ъ» сообщал подробности апелляционного рассмотрения дела участников преступного сообщества Шишкана. Незначительно изменив приговор лишь двум из 18 фигурантов, вышестоящая инстанция отклонила не только жалобы большинства осужденных, но и апелляционное представление Генпрокуратуры. Ведомство требовало конфисковать в доход государства собственность криминального авторитета и его сообщников.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Раменским" сохранили активы вместо свободы»