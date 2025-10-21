В Татарстане возбудили дело об осквернении георгиевских лент после поста Мизулиной

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы в Набережных Челнах. Об этом сообщает СУ СКР по Татарстану.

По данным следствия, группа подростков сняла провокационный ролик у арок с георгиевскими лентами рядом со зданием городской администрации.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале опубликовала видео с подписью: «В Набережных Челнах некие треш-стримеры в ходе трансляции за донат в 500 руб. стошнили на георгиевские ленты на арках прямо перед зданием администрации города».

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ — «Осквернение символов воинской славы России». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Полиция начала проверку.

Анна Кайдалова