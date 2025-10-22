«Известия»: Wildberries & Russ купила российского туроператора Fun & Sun

Объединенная компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») приобрела одного из лидеров российской туриндустрии Fun&Sun у структур «Севергрупп» Алексея Мордашова. Стоимость сделки составляет около 15–16 млрд руб. (около $200 млн), рассказал газете «Известия» совладелец крупного туроператора, знакомый с параметрами соглашения. Стороны факт сделки официально не комментировали.

Компания Fun&Sun основана в 2009 году на базе совместного предприятия «Севергрупп» и TUI Group (контрольный пакет с 2008 года у кипрской Unifirm Ltd, принадлежащей Алексею Мордашову). Ранее работала под брендом «TUI Россия». В 2022 году сменила название. Туроператор обслуживает около 12 тыс. турагентов, а выручка в 2024 году превысила 104 млрд руб. с чистой прибылью почти в 5 млрд руб. C учетом долговой нагрузки стоимость бизнеса может достигать 50–60 млрд руб., оценил руководитель департамента М&А BGP Capital Иван Пешков.

В июле 2025 года Wildberries & Russ зарегистрировала подразделение «РВБ Трэвел». Проект специализируется на туроператорской деятельности, а также предоставлении экскурсионных и связанных с бронированием услуг.