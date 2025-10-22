«Саммит ради саммита никто проводить не будет»

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио продолжат прорабатывать план возможной встречи президентов двух стран. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Ранее поступила информация, что консультации Москвы и Вашингтона фактически остановлены. Многие западные СМИ не исключают, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште в итоге не состоится. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что военный сценарий остается преобладающим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ситуация вокруг российско-американского саммита оказалась подвешенной. Конечно, все может еще измениться, но сегодня прогноз больше негативный. Все идет к отмене мероприятия. Однако нельзя забывать о политических качелях и козыре Дональда Трампа под названием «непредсказуемость». Как бы то ни было, еще вчера казалось, что вопрос решен больше в пользу России. Глава Белого дома якобы кричал на Владимира Зеленского, бросал карты боевых действий на стол, требуя отдать Донбасс. Но при этом президент Соединенных Штатов все-таки выступил за прекращение огня и остановку боевых действий по линии соприкосновения. То есть или Зеленский выстоял, или этого вовсе не было.

В Москве указанную выше формулу сходу отвергли. Есть информация, что позиция РФ была доведена до Вашингтона еще в выходные в закрытой ноте. Публичное заявление на эту тему сделал глава МИД Сергей Лавров лишь 21 октября. 20 октября он говорил по телефону с госсекретарем Марко Рубио. Вроде бы успешно. Однако на сегодня предварительная встреча министра иностранных дел и государственного секретаря как минимум отложена на неопределенный срок. Тогда как именно на ней предполагалось согласовать повестку предстоящих переговоров на высшем уровне. Без этого, как нетрудно догадаться, главное мероприятие в Будапеште состояться не может. Таковы были условия задачи. Таким образом возникла напряженная пауза.

Тем временем 12 лидеров основных стран Европы подписали совместное заявление по украинскому урегулированию. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, начало переговоров, замороженные активы вернут России только в случае ее участия в восстановлении Украины. Киев отказывается от силового возращения утраченных территорий, но юридически не признает их российскими. В случае начала мирного процесса возможна поэтапная отмена антироссийских санкций.

Затем перед объективами телекамер появился Дональд Трамп и объявил, что уже практически превзошел героических предшественников: «Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн не завершали восемь войн. Мы завершили и девятая на подходе». Вероятно, имеется в виду Украина. Хотя не секрет, что на Ближнем Востоке мирное соглашение находится на грани срыва. Но оптимизма 47-й президент Соединенных Штатов, судя по всему, не теряет.

Собственно, главный вывод заключается в том, что саммит ради саммита никто проводить не будет. Нужны хоть какие-то согласованные решения. На сегодня их нет. Но появился более-менее оформленный мирный план Европы и Украины и неофициальный российский документ под условным названием «обмен территориями» или по-другому «мир в обмен на Донбасс». Как сблизить позиции сторон на сегодня, непонятно. А это значит, что военный сценарий остается преобладающим.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе