Алтайское заксобрание утвердит порядок избрания глав муниципалитетов

Законодательное собрание Алтайского края рассмотрит в двух чтениях законопроект «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края». Вопрос внесен в повестку дня сессии регионального парламента, которая состоится 30 октября.

Согласно законопроекту, крупные муниципалитеты (городские округа и муниципальные округа и районы) разделены на две категории. К первой отнесены Барнаул и муниципалитеты, наделенные пятью и более государственными полномочиями. Их глав предполагается избирать из числа кандидатов, представленных губернатором.

«Во многом такой выбор обусловлен необходимостью эффективного взаимодействия с губернатором и правительством Алтайского края для решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, а также для осуществления переданных отдельных государственных полномочий»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту, подписанной губернатором Виктором Томенко и вице-спикером заксобрания Денисом Голобородько («Единая Россия»).

За крупными муниципалитетами, наделенными менее чем пятью государственными полномочиями, законопроект оставляет несколько способов избрания глав. В их числе прямые выборы, выборы местным представительным органом из числа представленных губернатором кандидатов, а также по итогам конкурса.

«Глава ЗАТО Сибирский избирается представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией (в соответствии с требованиями федерального законодательства)»,— указывается также в документе. Кроме того, в законопроекте прописан порядок избрания глав поселений.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее господин Томенко выступил за сохранение в Алтайском крае смешанной модели местного самоуправления (МСУ). В регионе есть как округа с одноуровневой моделью МСУ, так и районы с самостоятельными сельсоветами.

Валерий Лавский