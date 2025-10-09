Алтайский губернатор остался на уровне

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко («Единая Россия», ЕР) поддержал сохранение двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ) в регионе, хотя ранее часть районов уже перешли на одноуровневую. По мнению единоросса, действующая модель наиболее полно отвечает «текущему положению дел» и настроениям жителей. Оппозиция, однако, опасается, что краевая власть может продолжить попытки унификации МСУ после выборов в заксобрание в следующем году.

6 октября Виктор Томенко дал интервью программе «Вести-Алтай», в котором назвал «наиболее оптимальным вариантом» для региона «какую-то смешанную» систему МСУ: «В тех муниципалитетах, где люди уже почувствовали, убедились, посмотрели примеры соседей, между собой поговорили и такое настроение имеют к тому, чтобы перейти на одноуровневую систему… там такие решения будут приниматься. Там, где по каким-то причинам нет желания, нет согласия в органах муниципального управления, там надо продолжить спокойно работать»,— заявил губернатор. При этом в кратком изложении на сайте краевого правительства, опубликованном 7 октября, цитата стала более однозначной: «В целом думаю, что наиболее оптимальный вариант для Алтайского края, учитывая и всю историю, и текущее положение дел, и, самое главное, желание, настроение людей,— сохранить двухуровневую систему».

19 июня вступил в силу федеральный закон «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти». Он дает регионам право самостоятельно выбрать систему МСУ: новую одноуровневую (с ликвидацией самостоятельных сельских поселений), старую двухуровневую (при наличии исторических, национальных и других особенностей) или смешанную. Часть регионов, например Красноярский край и Горный Алтай, поспешили перейти на новую модель, что спровоцировало протесты местных жителей. В других субъектах, например в Воронежской области и Якутии, решили сохранить старую. Окончательно определиться власти должны до 1 января 2027 года.

На самом деле в Алтайском крае реформа МСУ уже, по сути, реализуется: с 2021 года более десятка районов преобразованы в муниципальные округа. На отдельных территориях ликвидация сельских администраций и депутатских советов вызвала сопротивление, поэтому для претворения в жизнь нового федерального закона была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители законодательной и исполнительной власти, а также муниципалитетов. Группа должна разработать рекомендации законодательному собранию для принятия решений, касающихся структуры МСУ. Ее руководитель, вице-спикер краевого парламента Денис Голобородько (ЕР) ранее заявлял, что при реформировании МСУ «не нужно принимать импульсивных решений, а последовательно и сообща достраивать и совершенствовать систему с учетом новых требований».

Проблемы, связанные с ликвидацией двухуровневой системы МСУ, на встрече с президентом Владимиром Путиным 18 сентября поднимал лидер КПРФ Геннадий Зюганов и нашел у него понимание. «Нам надо подумать, надо посмотреть. Потому что здесь Геннадий Андреевич прав: не наездишься, не насмотришься. А потом уровень ответственности даже на малом поселковом районе очень важен»,— заявил тогда глава государства.

В краевом отделении КПРФ заявление губернатора назвали «победой людей», выступивших за сохранение двухуровневой модели в ходе публичных слушаний в районах. «Как это часто бывает, чтобы прозвучало публично мнение губернатора, нужен намек из Москвы»,— заявил “Ъ” секретарь крайкома Антон Арцибашев. При этом коммунист считает, что «расслабляться не стоит», поскольку краевая власть может возобновить перевод МСУ на одноуровневую модель после выборов в заксобрание в 2026 году, «если большинство останется за ЕР».

«То, что власти Алтайского края решили не торопиться принимать краевой закон (о переходе на одноуровневую модель.— “Ъ”) по аналогии с другими территориями,— большой плюс. Время позволяет детально обсудить и снять все проблемные точки, что актуально перед большими выборами. С другой стороны, в крае уже более десятка муниципалитетов перешли на одноуровневую систему, и снизу реформа будет продолжаться дальше»,— считает политолог Константин Лукин.

Валерий Лавский