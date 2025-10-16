Лихачев: для ремонта ЗАЭС могут ввести «время тишины»

Для ремонта ЛЭП, обеспечивающих внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС, обсуждается введение «времени тишины». Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, окончательное решение могут принять уже завтра.

Господин Лихачев рассказал, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси «взял на себя определенные посреднические функции». В переговорах помимо «Росатома» участвуют российские МИД и Минобороны.

«Речь идет о выделении такого "времени тишины", оно должно быть достаточно длительным, для проведения работ как на "Днепровской", так и на линии "Ферросплавная", которая находится под контролем ВСУ. Это очень непростое решение, требующее зеркальности», — уточнил он (цитата по «РИА Новости»).

Алексей Лихачев добавил, что «объем работы достаточно большой» и займет шесть-семь дней. Украинская сторона эту инициативу пока никак не комментировала.

С 23 сентября Запорожская АЭС находится на собственном энергообеспечении. Ее внешнее электроснабжение отключилось из-за обстрелов ВСУ линии электропередачи «Днепровская». 9 октября глава МАГАТЭ говорил, что привычный механизм питания ЗАЭС постепенно восстанавливают.