Банк «Йошкар-Ола» на один день разместил 235 млн рублей в депозит Банка России

Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) в рамках операции «овернайт» разместил 235 млн руб. в депозит Банка России, следует из данных, опубликованных центром раскрытия корпоративной информации.

Сделка была заключена 20 октября и относится к операциям, совершаемым в рамках обычной хозяйственной деятельности. Банк перечислил временно свободные средства на депозитный счет Центробанка сроком на один день. Банк России, в свою очередь, обязался вернуть сумму депозита и выплатить проценты. Объем сделки составляет 11,06% от балансовой стоимости активов банка, которая по состоянию на 1 июля 2025 года составляла 2,12 млрд руб.

ПАО «Банк „Йошкар-Ола“» — региональный банк Республики Марий Эл с государственным участием в капитале.

Ранее сообщалось, что Банк «Йошкар-Ола» разместил 405 млн рублей в депозите Банка России на сутки.

Анна Кайдалова