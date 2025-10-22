Руспродсоюз: минимальная продуктовая корзина за месяц подешевела на 1,8%

Стоимость минимальной продуктовой корзины в России с начала года снизилась на 0,2%. За прошедший месяц она подешевела на 1,8%, сообщили ТАСС в Руспродсоюзе. Сейчас набор питания на одного человека в среднем обойдется в 7171,5 руб.

В расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. Дороже всего продуктовая корзина на Чукотке (17 980 руб.) и Камчатке (12 673 руб.), дешевле всего — в Мордовии (5812 руб.) и в Пензенской области (6002 руб.).

В Москве минимальная продуктовая корзина обойдется в 8624 руб., в Санкт-Петербурге — 8441 руб., в Подмосковье — 7649 руб., в Ленинградской области — 8248 руб., в Калининградской области — 8479 руб., в Татарстане — 6205 руб., в Омской области — 6159 руб., в Хабаровском крае — 9805,5 руб. Основной вклад в удешевление корзины внесли овощи, уточнили в Руспродсоюзе.

В конце марта, по оценкам Руспродсоюза, цена минимальной продуктовой корзины на человека составляла 7326 руб., дороже всего продукты обходились на Чукотке и в Магаданской области.