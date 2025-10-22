В Татарстане закупят вакцины от бешенства на 17,5 млн рублей

В Татарстане планируется приобрести вакцину для профилактики бешенства на сумму 17,55 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В республике закупят 7,3 тыс. доз вакцины для внутримышечного введения. Стоимость одной дозы составляет 2 404 руб. Поставка должна завершиться до 25 ноября 2026 года.

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»), которое обеспечивает медицинские учреждения и население республики лекарственными препаратами и изделиями медназначения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за первое полугодие 2025 года зафиксирован рост заболеваемости бруцеллезом и бешенством.

Анна Кайдалова