В Татарстане закупят препарат для профилактики резус-конфликта на 30 млн

ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» (Таттехмедфарм) закупит лекарственный препарат «Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D)» на 30 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.



Планируется поставить 3 тыс. доз препарата по цене 10 тыс. руб. за единицу.

Иммуноглобулин применяется для профилактики резус-конфликта у беременных женщин с отрицательным резус-фактором крови. Препарат предотвращает развитие гемолитической болезни новорожденных.

«Таттехмедфарм» обеспечивает медицинские учреждения и население республики лекарственными препаратами и изделиями медназначения, занимается их закупкой и поставкой.

Анна Кайдалова