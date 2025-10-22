В Татарстане закупят препарат для профилактики резус-конфликта на 30 млн
ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» (Таттехмедфарм) закупит лекарственный препарат «Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D)» на 30 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Планируется поставить 3 тыс. доз препарата по цене 10 тыс. руб. за единицу.
Иммуноглобулин применяется для профилактики резус-конфликта у беременных женщин с отрицательным резус-фактором крови. Препарат предотвращает развитие гемолитической болезни новорожденных.
«Таттехмедфарм» обеспечивает медицинские учреждения и население республики лекарственными препаратами и изделиями медназначения, занимается их закупкой и поставкой.