Одно из предприятий Дагестана атаковали БПЛА

Дагестан ночью атаковали беспилотники. Их целью было одно из предприятий республики, сообщил ее глава Сергей Меликов.

Информация о разрушениях уточняется, пострадавших нет. Все органы власти работают в режиме оперативного штаба, уточнил господин Меликов.

«В республике введен режим беспилотной опасности. Необходимо соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц»,— написал глава республики в Telegram.

В середине октября в Дагестане ввели запрет на публикацию данных об ударах беспилотников ВСУ. Также нельзя делиться в интернете информацией о местах расположения систем ПВО и критически важной инфраструктуры.