В Дагестане запретили публикацию данных о терактах и работе ПВО

В Дагестане введен запрет на публикацию данных о терактах, ударах беспилотников ВСУ, дислокации сил Минобороны России и важной инфраструктуры. Указ подписал глава республики Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе правительства.

В сообщении уточняется, что речь идет о размещении в СМИ и мессенджерах фото, видео и других сведений о последствиях терактов и диверсий. Также запрещено публиковать любую информацию о типе находящихся в регионе БПЛА, месте их запуска, падения, траектории полета, а также нанесенных повреждениях. Ограничения охватывают также процесс работы ПВО и РЭБ Минобороны РФ.

Кроме того, нельзя делиться в интернете информацией о местах расположения систем ПВО и критически важной инфраструктуры. Это мосты, объекты ТЭК, связи и промышленности.

Вместе с тем, указали в пресс-службе, запреты не распространяются на деятельность органов публичной российской власти и на официальную информацию, которую они размещают в СМИ и в интернете.