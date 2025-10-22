Угольщики Кузбасса добыли 140,8 млн тонн за девять месяцев

Объем добычи угля в Кемеровской области в 2025 году достиг 140,8 млн т. Итоги работы отрасли за девять месяцев подвели в министерстве угольной промышленности региона.

Отставание от прошлогоднего графика добычи составляет 4,8%. Таким образом, оно сократилось по сравнению с первым полугодием (6,1%).

Отгрузка кузбасского угля на экспорт в январе-сентябре 2025 года составила 75,9 млн т. Это на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. При этом экспорт в восточном направлении остался на прежнем уровне, а снижение в северо-западном направлении почти полностью компенсировано ростом в южном.

Численность персонала, занятого непосредственно добычей и переработкой угля, к 1 сентября составила 88,6 тыс. человек, что на 3 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится также в сообщении министерства. По итогам полугодия этот показатель составлял 94,4 тыс. человек.

Валерий Лавский