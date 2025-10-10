В Югре будут судить жителя Красноярска за помощь онлайн-мошенникам

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Красноярска, организовавшего узел связи для телефонных аферистов, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, мужчина приобрел на сайте бесплатные сим-боксы, после чего оформил на своих знакомых и иных лиц сим-карты. За вознаграждение он обеспечивал работу устройств, позволяя онлайн-мошенникам звонить гражданам и похищать деньги. Помимо этого, оформлял банковские карты и получал микрозаймы, используя чужие персональные данные.

Полиция Югры задержала злоумышленника в Красноярске. У него были изъяты четыре сим-бокса, ноутбук, флеш-накопители, сотовые телефоны и около 500 сим-карт. По версии ведомства, от рук мошенника пострадали не менее 12 жителей разных регионов России, в том числе один югорчанин. Сумма ущерба составила более 350 тысяч руб.

Фигурант обвиняется по ч. 5 ст. 33 УК РФ (пособничество), ч.2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.3 ст. 158 УК РФ (кража), и ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Уголовное дело направлено в суд.

Полина Бабинцева